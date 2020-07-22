» فيديو صادم.. يهاجمان مشردًا ويسكبان على رأسه البيرة

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الشرطة البريطانية
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تحقق الشرطة في مدينة برمنجهام البريطانية في مقطع فيديو يظهر رجلاً مشردًا يتعرض للاعتدداء على يد اثنين من البلطجية، قبل دفعه إلى قناة مائية.

ووفق صحيفة "ديلي ستار"، فإن الضحية يظهر نائمًا على الأرض، بجانب رجل آخر يجلس على جدار من الطوب، عندما أيقظه رجلان يسأله أحدهما: "أنت بخير؟ ماذا تشرب؟ تعال يا أخي، استيقظ"، ثم يسكب الجعة على رأسه.

وفي وقت لاحق، يتم دفع الرجل إلى قناة مائية، وتعالت ضحكات الرجلين في خلفية الفيديو الذي ينتهي بكلمات: "أنت بارد. أنت بارد".

وقال السارجنت دايل كويني، من شرطة برمنجهام لموقع "برمنجهام لايف": "نحن على علم بلقطات على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر رجلاً يُدفع إلى قناة في برمنجهام".

وأصاف: "على الرغم من أنه لم يتم إبلاغنا، فقد حددنا الضحية وسنقوم بالاتصال به للحصول على مزيد من التفاصيل". 

واعتبر أن "هذا هجوم سيء حقًا على فرد ضعيف من الجمهور وأود أن أحث أي شخص يرى ما حدث، أو يعرف أسماء المتورطين، على القيام بالشيء الصحيح والتواصل معنا".

وقالت الشرطة في وقت لاحق إنها تعتقد أن الحادث وقع قبل نحو ثلاثة أشهر.

وجاء في بيان: "نحن نفهم الآن النقطة التي دفع فيها الرجل إلى القناة قبالة ويليام بوث لين في برمنجهام. وبالنظر إلى البيئة في الموقع، ولا سيما أعمال البناء، ومقارنته بالفيديو، نقدر أن الحادث وقع منذ حوالي ثلاثة أشهر".

وتابعت الشرطة: "نعتقد أننا حددنا هوية الضحية. من المفهوم أنه تمت رؤيته عدة مرات منذ الحادث، وكان آخرها في وقت سابق من هذا الشهر. ولا تزال التحقيقات جارية للتعرف على الجناة".

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