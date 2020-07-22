إصابة "مختار مختار" و 18 لاعبًا بـ"كورونا"

22 يوليه 2020 - 04:48 م

كشفت نتيجة التحاليل للاعبي نادي الإنتاج الحربي عن إصابة 18 لاعبًا بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، عن تقديم منافسات بطولة الدورى الممتاز 24 ساعة ليقام يوم 6 بدلا من 7 أغسطس القادم.

من جانبه كشف وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى لاتحاد كرة القدم عن مصير الدورى الممتاز عقب إصابة 18 لاعبا من فريق الانتاج الحربي بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أنه لن يتم تأجيل أو إلغاء منافسات الدوري الممتاز خلال الموسم الجاري بعد إصابة 18 لاعبا من الإنتاج الحربي والمدير الفني للفريق مختار مختار.

وأضاف: "فيروس كورونا أصبح ضعيفا وفى مرحلة الانحسار بالوقت الراهن واللاعبين لديهم مناعة جيدة وفى حالة الإصابة يتعافى سريعا".