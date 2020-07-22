الدولار يهبط في التعاملات المسائية

22 يوليه 2020 - 04:36 م

هبط سعر الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية، مساء اليوم الأربعاء 22 -7-2020 في البنوك العاملة بسوق الصرف المصري.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره في بنك القاهرة 15.92 جنيه للشراء، 16.02 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك عودة 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع، واستقر في بنك البركة عند 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك أبو ظبى الإسلامى 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.