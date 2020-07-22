شيخ الأزهر يبعث رسالة للرئيس في ذكرى ثورة يوليو

هنأ فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة حلول ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة .





كما تقدم شيخ الأزهر بخالص التهانى أيضا لرجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين للثورة.





أكد الأزهر أن ثورة يوليو انتصرت الضعفاء والفقراء والمهمشين، وضربت أروع الأمثلة في تلاحم الشعب مع قواته المسلحة، من أجل تحقيق تطلعات وآمال المصريين، مشيدًا بالدور الذي يقوم به الجيش المصري في مواجهة كل ما يحدق بالوطن من تهديدات وأخطار.





دعا الأزهر الشريف أبناء مصر إلى مواصلة العمل بجد ومثابرة من أجل تحقيق الآمال والطموحات التي حملتها تلك الثورة، بما يحقق لمصرنا وشعبها العظيم الرفعة والتقدم، داعيًا الله أن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، وأن ينعم عليها بمزيد من الأمن والاستقرار والتقدم.