  • الأربعاء 22 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر04:44 م
Advertisements
بحث متقدم
الدولار

الدولار يهبط في التعاملات المسائية

جانب من العملية

فيديو.. رئيس أوكرانيا يتدخل بنفسه لإطلاق سراح رهائن مختطفين

المغامسي

"المغامسي" يوجه رسالة مؤثرة للملك سلمان

سد النهضة

إثيوبيا تنشر أول فيديو للحظة ملء سد النهضة

السعودية

سفارة السعودية تطالب مواطنيها بمغادرة هذه الدولة فورًا

محمد صلاح

أسطورة الجزائر رابح ماجر يوجه نصيحة لمحمد صلاح

جامعة بني سويف

خروج آخر حالة مصابة بكورونا من عزل المدينة الجامعية

إلقاء الجثث.. فضيحة جديدة تلاحق نتنياهو

للمرة الثانية.. احتشاد الآلاف أمام منزل نتنياهو مطالبين برحيله

البشير

بالصور.. "البشير" يظهر بملابس السجن لأول مرة

فجر السعيد تهاجم الديوان الأميري: خليتوا القرعة ترعى

فجر السعيد تهاجم الديوان الأميري: خليتوا القرعة ترعى

شيخ الأزهر يبعث رسالة للرئيس في ذكرى ثورة يوليو

الحياة السياسية

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر
الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

شيخ الأزهر يدعو الطلاب إلى البعد عن مصادر الإلهاء خلال الامتحانات

#

ممثلون عن شيخ الأزهر للمشاركة في عزاء المعلم «شهيد الشهامة»

#

شيخ الأزهر: التجمعات في زمن كورونا مخالفة للقرآن والسنة

#

شيخ الأزهر: التوكل على الله خطأ في هذه الحالة

هنأ فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة حلول ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة .

كما تقدم شيخ الأزهر بخالص التهانى أيضا لرجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين للثورة.

أكد الأزهر أن ثورة يوليو انتصرت الضعفاء والفقراء والمهمشين، وضربت أروع الأمثلة في تلاحم الشعب مع قواته المسلحة، من أجل تحقيق تطلعات وآمال المصريين، مشيدًا بالدور الذي يقوم به الجيش المصري في مواجهة كل ما يحدق بالوطن من تهديدات وأخطار.

دعا الأزهر الشريف أبناء مصر إلى مواصلة العمل بجد ومثابرة من أجل تحقيق الآمال والطموحات التي حملتها تلك الثورة، بما يحقق لمصرنا وشعبها العظيم الرفعة والتقدم، داعيًا الله أن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، وأن ينعم عليها بمزيد من الأمن والاستقرار والتقدم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بالأسماء.. رئيس الوزراء السوداني يختار سيدتين في تعيينات الولاة المرتقبة
» 2331 إصابة جديدة بكورونا في السعودية
» "شوبير" يكشف مصير صفقات الزمالك
» رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة
» إيقاف حارس مرمي بيراميدز وتغريمه 8 ملايين جنيه
» إعلامية شهيرة.. عثروا على جثتها عارية داخل فندق 5 نجوم
» "صلاح" يهنئ "تريزيجيه" بهدفه في أرسنال
» تونس.. إرجاء جلسة النظر في سحب الثقة من الغنوشي إلى الغد
» انطلاق مهرجان أكل لحوم الكلاب في هذه الدولة
» تفاصيل اغتصاب مذيع لزميلته في العمل
» اتحاد الكرة يرفض إلغاء بند الـ 8 سنوات

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:02 م

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية