  • الأربعاء 22 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر04:21 م
Advertisements
بحث متقدم
جانب من العملية

فيديو.. رئيس أوكرانيا يتدخل بنفسه لإطلاق سراح رهائن مختطفين

المغامسي

"المغامسي" يوجه رسالة مؤثرة للملك سلمان

سد النهضة

إثيوبيا تنشر أول فيديو للحظة ملء سد النهضة

السعودية

سفارة السعودية تطالب مواطنيها بمغادرة هذه الدولة فورًا

محمد صلاح

أسطورة الجزائر رابح ماجر يوجه نصيحة لمحمد صلاح

جامعة بني سويف

خروج آخر حالة مصابة بكورونا من عزل المدينة الجامعية

إلقاء الجثث.. فضيحة جديدة تلاحق نتنياهو

للمرة الثانية.. احتشاد الآلاف أمام منزل نتنياهو مطالبين برحيله

البشير

بالصور.. "البشير" يظهر بملابس السجن لأول مرة

فجر السعيد تهاجم الديوان الأميري: خليتوا القرعة ترعى

فجر السعيد تهاجم الديوان الأميري: خليتوا القرعة ترعى

مرتضى منصور

مرتضى منصور: "خزينة النادي بها فائض 130 مليونا

صدمة.. فنانة شهيرة تنشر صورة عارية: "أنا نار ليل ونهار"

الصفحة الأخيرة

رولا يموت
رولا يموت

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

صدمة.. اغتصاب فنانة كويتية شهيرة (صور)

#

صدمة.. فنانة شهيرة تنشر فيديو لشخص يمارس العادة السرية عليها

#

فنانة خليجية شهيرة تنشر صورة منطقة حساسة من جسدها بالخطأ

#

فنانة شهيرة تنشر صورة تثير غضب المسيحيين

عارية

هيفاء وهبي

نار

رولا يموت

صدمة جديدة أحدثتها الفنانة اللبنانية رولا يموت أخت الفنانة الشهيرة هيفاء وهبى، نشرت صورة شبه عارية بالبكيني وصورة أخرى بملابس مثيرة، مشيرة إلى أنها مقل "البونبوني".

وظهرت رولا يموت المثيرة للجدل بسبب جرأتها، في الصورة الاولى وهي تخلع البكيني والثانية وهي واقفة وتمسك عصا للجلد وعلقت كاتبة : " اسجدوا لعشيقتكم " وأضافت : "أنا أنثى أنا نار ..بونبوني تتلحس ليل ونهار"

وكانت رولا قد اثارت الجدل قبل ايام بنشرها فيديوعلى صفحتها الخاصة ظهر فيه رجل مجهول وهو يفتح قارورة شامبانيا ويرشها على مؤخرتها وهما في الجاكوزي، في حين كانت تتمايل بطريقة مثيرة، الأمر الذي جعل الجميع يصفها بأنها فنانة إباحية وتتعمد لفت الأنظار باستعراض جسدها وإظهار مفاتنها.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بالأسماء.. رئيس الوزراء السوداني يختار سيدتين في تعيينات الولاة المرتقبة
» 2331 إصابة جديدة بكورونا في السعودية
» "شوبير" يكشف مصير صفقات الزمالك
» رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة
» إيقاف حارس مرمي بيراميدز وتغريمه 8 ملايين جنيه
» إعلامية شهيرة.. عثروا على جثتها عارية داخل فندق 5 نجوم
» "صلاح" يهنئ "تريزيجيه" بهدفه في أرسنال
» تونس.. إرجاء جلسة النظر في سحب الثقة من الغنوشي إلى الغد
» انطلاق مهرجان أكل لحوم الكلاب في هذه الدولة
» تفاصيل اغتصاب مذيع لزميلته في العمل
» اتحاد الكرة يرفض إلغاء بند الـ 8 سنوات

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:02 م

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية