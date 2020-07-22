فيديو.. رئيس أوكرانيا يتدخل بنفسه لإطلاق سراح رهائن مختطفين

22 يوليه 2020 - 03:53 م

استجاب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لطلب خاطف الرهائن في لوتسك، ويحث المواطنين على مشاهدة فيلم " أبناء الأرض".

فيلم "أبناء الأرض" هو عبارة عن وثائقي حول استغلال البشر للحيوانات في التدجين والترفيه أو لإنتاج الملابس والطعاموالذي تم إخراجه عام 2005.

وأعلنت الرئاسة الأوكرانية، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اتصل شخصيا بخاطف الرهائن في مدينة لوتسك بشمال غربي أوكرانيا، وأن الخاطف أطلق سراح 3 من المحتجزين.

وأكد وزير الداخلية الأوكراني أرسين أفاكوف أن "الشرطة استقبلت الأشخاص الثلاثة الذين تم الإفراج عنهم، وقبل ذلك اعتبر خاطف الرهائن أن "الرهائن بحالة سيئة"، مشيرا إلى أن "من بينهم مصابا واحدا وامرأة حاملا وطفلا".

وقام المدعو مكسيك كريفوش باختطف حافلة ركاب في مدينة لوتسك الأوكرانية صباح أمس الثلاثاء، مهددا بتفجير الحافلة وعبوات ناسفة أخرى في المدينة عن بعد.

وطالب خاطف الرهائن من عدد من كبار رجال الأعمال والمسؤولين الحاليين والسابقين في أوكرانيا بأن يعترفوا علنا بأنهم "إرهابيون"، وعبر عن معارضته لما وصفه بـ "النظام القائم".