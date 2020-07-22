  • الأربعاء 22 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر04:22 م
Advertisements
بحث متقدم
جانب من العملية

فيديو.. رئيس أوكرانيا يتدخل بنفسه لإطلاق سراح رهائن مختطفين

المغامسي

"المغامسي" يوجه رسالة مؤثرة للملك سلمان

سد النهضة

إثيوبيا تنشر أول فيديو للحظة ملء سد النهضة

السعودية

سفارة السعودية تطالب مواطنيها بمغادرة هذه الدولة فورًا

محمد صلاح

أسطورة الجزائر رابح ماجر يوجه نصيحة لمحمد صلاح

جامعة بني سويف

خروج آخر حالة مصابة بكورونا من عزل المدينة الجامعية

إلقاء الجثث.. فضيحة جديدة تلاحق نتنياهو

للمرة الثانية.. احتشاد الآلاف أمام منزل نتنياهو مطالبين برحيله

البشير

بالصور.. "البشير" يظهر بملابس السجن لأول مرة

فجر السعيد تهاجم الديوان الأميري: خليتوا القرعة ترعى

فجر السعيد تهاجم الديوان الأميري: خليتوا القرعة ترعى

مرتضى منصور

مرتضى منصور: "خزينة النادي بها فائض 130 مليونا

فيديو.. رئيس أوكرانيا يتدخل بنفسه لإطلاق سراح رهائن مختطفين

عرب وعالم

جانب من العملية
جانب من العملية

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

مرتضى منصور يفجر مفاجأة عن الفيديو الذي يشتم فيه كهربا والخطيب

#

رسميًا.. السبت المقبل إجازة العمال بدلًا من الجمعة

اختطاف

رهائن

تدخل

رئيس اوكرانيا

استجاب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لطلب خاطف الرهائن في لوتسك، ويحث المواطنين على مشاهدة فيلم " أبناء الأرض".

فيلم "أبناء الأرض" هو عبارة عن وثائقي حول استغلال البشر للحيوانات في التدجين والترفيه أو لإنتاج الملابس والطعاموالذي تم إخراجه عام 2005.

وأعلنت الرئاسة الأوكرانية، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اتصل شخصيا بخاطف الرهائن في مدينة لوتسك بشمال غربي أوكرانيا، وأن الخاطف أطلق سراح 3 من المحتجزين.

وأكد وزير الداخلية الأوكراني أرسين أفاكوف أن "الشرطة استقبلت الأشخاص الثلاثة الذين تم الإفراج عنهم، وقبل ذلك اعتبر خاطف الرهائن أن "الرهائن بحالة سيئة"، مشيرا إلى أن "من بينهم مصابا واحدا وامرأة حاملا وطفلا".

وقام المدعو مكسيك كريفوش باختطف حافلة ركاب في مدينة لوتسك الأوكرانية صباح أمس الثلاثاء، مهددا بتفجير الحافلة وعبوات ناسفة أخرى في المدينة عن بعد.

وطالب خاطف الرهائن من عدد من كبار رجال الأعمال والمسؤولين الحاليين والسابقين في أوكرانيا بأن يعترفوا علنا بأنهم "إرهابيون"، وعبر عن معارضته لما وصفه بـ "النظام القائم".




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بالأسماء.. رئيس الوزراء السوداني يختار سيدتين في تعيينات الولاة المرتقبة
» 2331 إصابة جديدة بكورونا في السعودية
» "شوبير" يكشف مصير صفقات الزمالك
» رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة
» إيقاف حارس مرمي بيراميدز وتغريمه 8 ملايين جنيه
» إعلامية شهيرة.. عثروا على جثتها عارية داخل فندق 5 نجوم
» "صلاح" يهنئ "تريزيجيه" بهدفه في أرسنال
» تونس.. إرجاء جلسة النظر في سحب الثقة من الغنوشي إلى الغد
» انطلاق مهرجان أكل لحوم الكلاب في هذه الدولة
» تفاصيل اغتصاب مذيع لزميلته في العمل
» اتحاد الكرة يرفض إلغاء بند الـ 8 سنوات

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:02 م

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية