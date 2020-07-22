"المغامسي" يوجه رسالة مؤثرة للملك سلمان

22 يوليه 2020 - 03:45 م

وجه الداعية السعودي الشيخ صالح المغامسي إمام مسجد قباء سابقًا، رسالة مؤثرة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد إعلان تحسن حالته الصحية، إثر الوعكة التي ألمت به بسبب التهاب في المرارة.

وكتب "المغامسي" عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"،:" الحمد لله على السلامةَ يا أبافهد .. سلامتُكَ فرحةُ وطنٍ ، وقُرّةُ عينٍ ، وبُشرى خيرٍ في هذه العشر".

واختتم :" حفظك اللهُ بحفظه ، وأيّدكَ اللهُ بنصره ياخادم الحرمين".

و ظهر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء بمقطع فيديو خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء من داخل المستشفى.

وقال الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد نشر تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، رد فيها على ما يتم تداوله، حيث قال: "أستغرب من ثقة وجرأة من (يتمصدر) حتى على أخبار ملكنا حفظه الله.. عدة حسابات غردت بخروجه حفظه الله من المستشفى، والحمد لله أنه بخير وعافية ورأيناه واطمأنت قلوبنا عليه حفظه الله وهو يرأس مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي من مقره في المستشفى، وسيخرج بعون الله سالمًا معافىً وسيعلن ذلك".

ودخل العاهل السعودي نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية مقطع فيديو لترأس الملك سلمان جلسة مجلس الوزراء من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض على صفحتها الرسمية بتويتر.

وعن سبب الدخول للمستشفى، نقلت وكالة الانباء السعودية بتقريرها أن العاهل السعودي "توجه بالشكر والحمد للمولى جل وعلا أن منّ عليه بالصحة والعافية، إثر الفحوصات التي أجريت له ـ رعاه الله ـ جراء التهاب في المرارة، معرباً عن تقديره لكل من سأل عنه ـ أيده الله ـ للاطمئنان على صحته".