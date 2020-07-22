» بالأسماء.. رئيس الوزراء السوداني يختار سيدتين في تعيينات الولاة المرتقبة

22 يوليه 2020 - 03:37 م



الخرطوم - مروة كامل

يعقد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، مؤتمراً صحفياً في السابعة من مساء اليوم بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعلان أسماء ولاة والولايات.

وقال مصدر مطلع سوداني: أن من ضمن الولاة الجدد سيدتين من أصل 18 والي سيتم تعينهم اليوم الأربعاء.

واضاف : أن القائمة النهائية لحكام الولايات المقدمة من قبل رئيس الوزراء للمجلس السيادي لإجازتها هي:

- ولاية الخرطوم: أيمن خالد

- ولاية الجزيرة: عبد الله إدريس

- ولاية سنار: الماحي سليمان

- ولاية الشمالية: آمال محمد عزالدين

- ولاية نهر النيل: آمنة أحمد المكي

- ولاية النيل الأزرق: عبد الرحمن نور الدائم

- ولاية كسلا: صالح محمد صالح ( صالح عمار).

- ولاية البحر الأحمر: عبد الله شنقراي

- ولاية القضارف: سليمان علي

- ولاية شمال دارفور: محمد حسن عربي

- ولاية شرق دارفور: محمد عيسى علي

- ولاية جنوب دارفور: موسى مهدي

- ولاية وسط دارفور: أديب عبد الرحمن

- ولاية غرب دارفور: محمد عبد الله الدومة

- ولاية النيل الأبيض: إسماعيل وراق

- ولاية شمال كردفان: خالد مصطفى

- ولاية غرب كردفان: عبد الرحمن صالح

- ولاية جنوب كردفان: الخبير الأممي د. حامد البشير.

