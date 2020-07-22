» بالأسماء.. رئيس الوزراء السوداني يختار سيدتين في تعيينات الولاة المرتقبة

الخرطوم - مروة كامل
يعقد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، مؤتمراً صحفياً في السابعة من مساء اليوم بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعلان أسماء ولاة والولايات.
وقال مصدر مطلع سوداني: أن من ضمن الولاة الجدد سيدتين من أصل 18 والي سيتم تعينهم اليوم الأربعاء.
واضاف : أن القائمة النهائية لحكام الولايات المقدمة من قبل رئيس الوزراء للمجلس السيادي لإجازتها هي:
- ولاية الخرطوم: أيمن خالد
- ولاية الجزيرة: عبد الله إدريس
- ولاية سنار: الماحي سليمان
- ولاية الشمالية: آمال محمد عزالدين
- ولاية نهر النيل: آمنة أحمد المكي
- ولاية النيل الأزرق: عبد الرحمن نور الدائم
- ولاية كسلا: صالح محمد صالح ( صالح عمار).
- ولاية البحر الأحمر: عبد الله شنقراي
- ولاية القضارف: سليمان علي
- ولاية شمال دارفور: محمد حسن عربي
- ولاية شرق دارفور: محمد عيسى علي
- ولاية جنوب دارفور: موسى مهدي
- ولاية وسط دارفور: أديب عبد الرحمن
- ولاية غرب دارفور: محمد عبد الله الدومة
- ولاية النيل الأبيض: إسماعيل وراق
- ولاية شمال كردفان: خالد مصطفى
- ولاية غرب كردفان: عبد الرحمن صالح
- ولاية جنوب كردفان: الخبير الأممي د. حامد البشير.