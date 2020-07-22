إثيوبيا تنشر أول فيديو للحظة ملء سد النهضة

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محمد فضل- متابعات

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إثيوبيا

ملء السد

بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، انتهاء المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة، نشر التلفزيون الإثيوبي "etv " لقطات تعرض لأول مرة للحظة ملء السد وملء بحيرة السد مع رسالة تهنئة للشعب الإثيوبي من رئيس الوزراء آبي أحمد.

وظهرت في الفيديو لحظة دخول المياه بشكل كبير للبحيرة، وذلك بعدما أعلنت أديس أبابا انتهاء المرحلة الأولى من ملء السد.

وقال وزير المياه والري الإثيوبي سليشي بقلي، إنه "تم تخزين 4.9 مليار متر مكعب من المياه في بحيرة سد النهضة خلال المرحلة الأولى للملء"، معتبرا أن "هذه الكمية لم تؤثر على حصتي دولتي المصب مصر والسودان".

وقال بقلي، في تغريدة على "تويتر" اليوم الأربعاء، إن "اكتمال الملء الأولي لسد النهضة يعد إنجازا تاريخيا، حيث تم تخزين 4.9 مليار متر مكعب من المياه في تمام الساعة الـ10 من مساء الثلاثاء".

وأضاف أن "المياه تدفقت بكميات كبيرة على الجزء الأوسط من السد الرئيسي دون أن تنقص المياه عن دول المصب مصر والسودان".

وأشار إلى أن "نتائج القمة الإفريقية المصغرة أسفرت عن ضرورة التوصل لاتفاق حول جميع مراحل الملء والتشغيل خلال فترة وجيزة"، لافتا إلى أن "الاتفاق المرتقب سيكون شاملا ومستداما يحقق الاستخدام العادل للمياه".


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