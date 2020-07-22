سفارة السعودية تطالب مواطنيها بمغادرة هذه الدولة فورًا

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جاكرتا

طالبت سفارة المملكة العربية السعودية، لدى جاكرتا، المواطنين السعوديين الموجودين في إندونيسيا بتأشيرة سياحية ولم يتم تمديدها، بضرورة مغادرة البلاد في موعد أقصاه 13 أغسطس المقبل.

وقالت عبر حسابها في تويتر: “تود السفارة في جاكرتا التنبيه على المواطنين السعوديين الموجودين كافة في جمهورية إندونيسيا بتأشيرات سياحية ولم يتم تمديدها، بضرورة مغادرة البلاد في موعد أقصاه 13 أغسطس 2020 وذلك وفقاً لتعليمات السلطات الإندونيسية”.

وتابعت السفارة “ومَن يبقى بعد هذا التاريخ يعد مخالفاً وعُرضة للغرامة المالية”. وأهابت بالمواطنين السعوديين غير المقيمين إقامة نظامية، مغادرة إندونيسيا قبل التاريخ المحدّد.


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