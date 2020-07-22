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"شوبير" يكشف مصير صفقات الزمالك

الرياضة

احمد شوبير
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الصفقات

الزمالك

شوبير

دونجا

اري بابل

تحدث الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، عن آخر مستجدات الصفقات التي سيبرمها الزمالك خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكشف "شوبير" عبر برنامجه الإذاعي على "راديو أون سبورت إف إم"، أنه كان من المقرر وصول التونسي حمزة المثلوثي بالأمس وهو ما لم يحدث.
وأضاف نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن صفقة الأنجولي آري بابل، مازال مصيرها غامض في ظل عدم وجود أي تصريحات أو مستجدات بشأنها خلال الفترة الأخيرة.
وأعلن أحمد شوبير، أن نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط بيراميدز، وقّع بالفعل عقودا مع نادي الزمالك، تمهيدا لانتقاله إلى القلعة البيضاء، مشيرا إلى أن اللاعب لم يتلقَ أي مقدم تعاقد، في انتظار اتفاق القلعة البيضاء مع نادي بيراميدز الذي يملك عقد اللاعب.

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