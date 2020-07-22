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رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة

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رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة
رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة

عبد القادر وحيد

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يوم عرفة

أخبار السعودية

كسوة الكعبة

الجزء السفلي

أكد المسؤولون بالحرم المكي رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة تمهيدا لتغييرها يوم عرفة .

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام سعودية فقد  تم رفع أستار الكعبة بطول 3 متر وتركيب قماش قطن أبيض بعرض مترين يغطي جميع الجوانب.

يذكر أنه يعمل 183 موظفا في مهام كسوة الكعبة وتعد هذه آخر خطوة قبل مهمة استبدال الكسوة يوم عرفة .

وقد جرت هذه العادة منذ عصر صدر الإسلام،  إشعارا بدخول موسم الحج حيث يتم رفع كسوة الكعبة المشرفة كأهم علامات دخول شهر الحج في غرة ذي الحجة.


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