22 يوليه 2020 - 02:51 م

أكد المسؤولون بالحرم المكي رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة تمهيدا لتغييرها يوم عرفة .

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام سعودية فقد تم رفع أستار الكعبة بطول 3 متر وتركيب قماش قطن أبيض بعرض مترين يغطي جميع الجوانب.

يذكر أنه يعمل 183 موظفا في مهام كسوة الكعبة وتعد هذه آخر خطوة قبل مهمة استبدال الكسوة يوم عرفة .

وقد جرت هذه العادة منذ عصر صدر الإسلام، إشعارا بدخول موسم الحج حيث يتم رفع كسوة الكعبة المشرفة كأهم علامات دخول شهر الحج في غرة ذي الحجة.



