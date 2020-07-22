الزمالك يدعو قدامى النادى لجلسة عاجلة بعد عيد الأضحى

22 يوليه 2020 - 02:43 م

دعا مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور، قدامي ونجوم ورموز النادي لجلسة بمقر ناديهم يوم الجمعة 7 أغسطس المقبل عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.





وقال منصور: علي نجوم الزمالك ورموزه الوقف خلف ناديهم ودعم ناديهم في الحرب التى يتعرض لها مؤكدا أنه كرئيس للنادي يفوض الثلاثي محمود أبو رجيلة وجمال عبد الحميد وأيمن منصور بتنبي المبادرة وتوجيه الدعوة لزملائهم السابقين والحاليين للاجتماع داخل بيتهم وناديهم ومناقشة كل الأمور الخاصة بناديهم والوقوف خلفه في قضيته لاستعادة لقبه المستحق "نادي القرن".



