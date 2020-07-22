الديوان الملكي يعلن وفاة والدة أمير سعودي

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أصدر الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء، بيانا أعلن فيه وفاة والدة أحد أمراء العائلة الحاكمة.

وقال الديوان الملكي في بيانه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز آل سعود"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".




وأفاد البيان بأنه "سيصلى عليها – إن شاء الله – اليوم الأربعاء الموافق 1 / 12 / 1441هـ في مدينة الرياض، تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته".


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