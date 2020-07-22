الديوان الملكي يعلن وفاة والدة أمير سعودي

22 يوليه 2020 - 02:41 م

أصدر الديوان الملكي السعودي، اليوم الأربعاء، بيانا أعلن فيه وفاة والدة أحد أمراء العائلة الحاكمة.









وقال الديوان الملكي في بيانه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز آل سعود"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

















وأفاد البيان بأنه "سيصلى عليها – إن شاء الله – اليوم الأربعاء الموافق 1 / 12 / 1441هـ في مدينة الرياض، تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته".







