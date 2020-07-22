اتحاد الكرة لا نية لتأجيل مباريات الدوري

نفى محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، وجود أي نية لتأجيل مسابقة الدوري المصري الممتاز في الفترة المقبلة، بعد إصابة 15 لاعبًا من فريق الإنتاج الحربي بفيروس كورونا المستجد.



