الاتفاق يضع "أزارو" على القائمة السوداء

22 يوليه 2020 - 12:31 م

وضع نادي الاتفاق اللاعب المغربي وليد أزارو المُعار من النادي الأهلي، ضمن القائمة السوداء والتى تجبر الأندية السعودية على منع ضم أي لاعب مستقبلا، رفض الالتزام بتمديد عقده حتى نهاية الموسم.





وقال خالد الناصر أمين عام المجلس التنفيذي لنادي الاتفاق السعودي، إن المفاوضات بين ناديه والنادي الأهلي المصري حول استمرار المغربي وليد أزارو في صفوف نادي الاتفاق قد وصلت إلى طريق مسدود، وأن اللاعب سيعود إلى الأهلي خلال الأيام المقبلة.



