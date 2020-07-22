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الاتفاق يضع "أزارو" على القائمة السوداء

الرياضة

ازارو
ازارو

محمد عبد الحارس

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الاتفاق

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أزارو

وضع نادي الاتفاق اللاعب المغربي وليد أزارو المُعار من النادي الأهلي، ضمن القائمة السوداء والتى تجبر الأندية السعودية على منع ضم أي لاعب مستقبلا، رفض الالتزام بتمديد عقده حتى نهاية الموسم.

وقال خالد الناصر أمين عام المجلس التنفيذي لنادي الاتفاق السعودي، إن المفاوضات بين ناديه والنادي الأهلي المصري حول استمرار المغربي وليد أزارو في صفوف نادي الاتفاق قد وصلت إلى طريق مسدود، وأن اللاعب سيعود إلى الأهلي خلال الأيام المقبلة.

وأضاف "الناصر" بأن الاتفاق كان يرغب في الإبقاء على وليد أزارو في صفوف الفريق خلال ما تبقى من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان»، خاصة أنه قدم أداءً مميزًا مع الفريق.

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