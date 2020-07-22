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"شوبير" انتظروا مفاجأة فى انتخابات "الجبلاية"

الرياضة

شوبير
شوبير

محمد عبد الحارس

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عبد العزيز

شوبير

الترشح

خالد

لا ينوى

 قال الإعلامي أحمد شوبير، إن المهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضة السابق، لا ينتوي الترشح لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم المرتقبة.
وأضاف "شوبير" عبر برنامجه "ملعب أون تايم" أن هناك مرشح مفاجأة ستكشف عنه الأيام القادمة، رافضاً الإفصاح عن هذه المفاجأة.
جدير بالذكر أن الفترة الحالية تشهد بدء تحالفات تمهيدًا لإجراء انتخابات الجبلاية فى حالة رفض الاتحاد الدولى "فيفا" مد فترة عمل اللجنة الخماسية.

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