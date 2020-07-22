الكويت تطالب مجلس الأمن باتخاذ موقف عاجل لوقف انتهاكات إسرائيل

22 يوليه 2020 - 12:08 م

جددت الكويت، مطالبتها لمجلس الأمن بتحمل مسئوليته الدولية بصورة عاجلة لوقف "جرائم وانتهاكات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني".





ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير منصور العتيبي، قوله خلال جلسة لمجلس الأمن مفتوحة النقاش حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، إنه "لا بديل عن تحمل المجلس لمسئولياته وبصورة عاجلة قبل فوات الأوان لأن الاحتلال واستباحة حقوق الشعب الفلسطيني لا يصنع السلام خاصة لاسيما في وقت يتفشى فيه وباء بات يفتك بالبشرية جمعاء".





شدد السفير العتيبي على ضرورة اتخاذ مجلس الأمن موقف حازم لوقف الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية، مشيرا إلى "تكثيف الكويت والدول العربية من جهودها خلال الأشهر القليلة الماضية لمواجهة محاولات إسرائيل استغلال انشغال العالم بمواجهة جائحة كورونا المستجد - كوفيد 19 وتجاهل التوجه الإنساني والعالمي لوقف العدوان والحرب والحصار في هذه الظروف الإنسانية العصيبة".

