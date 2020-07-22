الزمالك يواجه بيراميدز غدا وديا

22 يوليه 2020 - 11:51 ص

قال هاني سعيد المدير الرياضي لفريق بيراميدز، إن الفريق سيواجه الزمالك وديا غدا الخميس، فى إطار الاستعداد لاستئناف مباريات الدورى والمقرر لها مطلع الشهر المقبل.



وأضاف "سعيد" خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد" : "سنواجه الزمالك الخميس المقبل وديا استعدادا لعودة الدوري، ونقيم معا في فندق واحد"



وأكمل: "أتمنى خوض نصف نهائي الكونفدرالية في المغرب من مباراة واحدة".



جدير بالذكر أن الزمالك خاض أول مباراة وديةج له مطلع الأسبوع الجاري وحقق خلالها الفوز بخماسية نظيفة على نظيره سموحة.

