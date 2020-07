اشتعلت النيران، اليوم الأربعاء، بطائرة مدنية من طراز "بوينج 777" تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في مطار شنغهاي بودونغ الدولي في الصين.



Ethiopian Airlines Boeing 777F is on fire at Shanghai Pudong International Airport, China.

It’s burning through part of the fuselage. #aviation #AvGeek #B777 #boeing777 #Ethiopia #fire #china #ethiopianairlines pic.twitter.com/9YTBhj3N2m