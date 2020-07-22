إعلامي شهير : أتمنى من وزير الدفاع منحي هذا الشرف

22 يوليه 2020 - 11:09 ص

في رسالة مؤثرة ناشد الإعلامي أحمد سعيد وزير الدفاع الفريق محمد زكي بمنحه المشاركة في معركة ضد التكفيريين.

وكتب الإعلامي أحمد سعيد على حسابه في تويتر : "الفريق المحترم محمد زكي وزير الدفاع الرجاء التكرم بالموافقة علي منحي شرف الاشتراك في معارك مصر ضد التكفيريين حتي لو عملية واحدة أشعر بها أنني اقتصيت لصديقي الشهيد محمود ".

وأضاف سعيد: " أعلم أنكم لن تتوانوا عن استرجاع حقه لكني أتمني أن أشارك في إعادة حقه حتي لو منّ الله عليّ بالشهادة".

وتفاعل عدد من رواد تويتر مع تدوينة الإلامي ، حيث علق أحدهم: ربنا يرحمه يارب ويجعل مثواه الجنة إن شاء الله".

وعلق آخر:" ربنا يصبر أهل الشهداء على فراقهم وإن شاء الله دمهم مش هيروح هدر أبدا ... تحيا مصر".



