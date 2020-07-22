تركي الحمد يكشف مفاجأة عن "خادم الحرمين"

22 يوليه 2020 - 10:41 ص

قال الكاتب السعودي تركي الحمد إن لفظ "خادم الحرمين" أطلق على العديد من الملوك والسلاطين، حيث كان أولهم صلاح الدين الأيوبي.

وأضاف الحمد على حسابه في تويتر : "أول من لقب بخادم الحرمين الشريفين، كان صلاح الدين الأيوبي، وفي عهد المماليك، كان الأشرف أبو نصر برسباي، ومن العثمانيين كان السلطان سليم الأول، وفي المملكة، كان الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله".

جاء هذا في رده على حساب هيفاء الروقي، الذي كتب قائلا: "أعتقد أول من لقب أنفسهم بخادم الحرمين الشرفين هم العثمانيين .. ومع ذلك لم يحج أو يعتمر منهم أحد .. و أول من لقب بخادم الحرمين الشريفين من آل سعود هو الملك فهد بن عبدالعزيز ومن بعده الملك عبدالله الله يرحمه ،، ثم الملك سلمان الله يطول بعمره.. وهم جميعاً أهل لهذا التشريف العظيم".

كما علق حساب عبد العزيز بن حمد:"تذكر أن الملك فيصل رحمه الله كان يلقب في الإعلام الرسمي بحامي الحرمين الشريفين وكان ذلك الوصف لجلالته مرتبطا بمواسم الحج، فأمر بتغييره إلى خادم الحرمين الشريفين، رحمه الله الله رحمة واسعه ورحم والده المؤسس وإخوته ممن سبقوه ولحقوه وحفظ خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز".