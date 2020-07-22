» أول صورة في حياة الملك سعود قبل 100 عام

22 يوليه 2020 - 10:20 ص

انتشرت صورة نادر ة على مواقع التواصل الاجتماعي، تعتبر هي الأولى في التقاطها للملك سعود.

وقام حساب الملك سعود على تويتر، بنشر الصورة النادرة التي التقطت قبل 100 عام، وعلق عليها بالقول:"أول صورة أخذت للأمير سعود - الملك سعود - مع أخيه الصغير الأمير فهد الأول، توفي في عام الرحمة 1919من الأنفلونزا الإسبنيولية وكان عمره عشرة سنوات ربته الأميرة وضحى العريعر (أم تركي الأول، لوفاة والدته لولوة بنت صالح بن دخيل وهو رضيع.. رحمهم الله القصيم 1919 ".

وحازت الصورة إعجاب الكثيرين من رواد تويتر، حيث علق أحدهم: "الله يرحم أبوخيرين ويرحمهم جميعا للوهلة الأولى أحسبه الملك سلمان الله يحفظه فيه شبه قوي بينهم في هالصورة".









