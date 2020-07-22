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مواجهة مع صديق عريسها .. نهاية صادمة لعروس في حفل زفافها

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مواجهة مع صديق عريسها .. نهاية صادمة لعروس في حفل زفافها
مواجهة مع صديق عريسها .. نهاية صادمة لعروس في حفل زفافها

عبد القادر وحيد- متابعات

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رقص

عروس

تيك توك

صديق عريسها

في واقعة مؤثرة وصادمة، تعرضت عروس لموقف خارج توقعاتها، خلال حفل زفافها، ما أسفر عن إصابتها بتورم وكدمات شديدة شوهت وجهها، لتتحول الأجواء الرومانسية إلى كابوس في حياتها.

وكانت العروس كاتي بارير قد كشفت عن تفاصيل الحادث الذي تعرضت له في يوم زفافها عبر حسابها على تطبيق "تيك توك" في الآونة الأخيرة.

وأضافت أنها اصطدمت عن طريق الخطأ بصديق عريسها في حفل الزفاف، وتحديدا خلال رقصتها الرومانسية مع شريك حياتها.

وأوضحت أنه بعد اصطدامها، بصديق عريسها وارتطم رأسها برأسه على حلبة الرقص، وحدث ذلك بعد أن انتبهت إلى أن صديقتها ووصيفة الشرف في حفل زفافها كانت على وشك السقوط أرضا وسارعت لإنقاذها، لكنها قد تعرضت لإصابات.


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