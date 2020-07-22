صفقة خيالة لـ" إيدج الإماراتية".. هذه حصتها

22 يوليه 2020 - 09:43 ص

أعلنت مجموعة إيدج الدفاعية الإماراتية أمس الثلاثاء أنها بصدد الاستحواذ بالكامل على شركة إصلاح وصيانة المعدات العسكرية الإماراتية "أمروك".

وبحسب ما ذكرته وكالة رويترز فإن الصفقة تأتي من خلال شراء حصة نسبتها 40 بالمئة تملكها شركة لوكهيد مارتن.

وأضافت أن المجموعة ومقرها أبوظبي قالت في بيان إنها دخلت في اتفاق مشروط على شراء الحصة من لوكهيد مارتن ووحدة سيكورسكي التابعة لها، لكن لم يكشف بعد عن قيمة الصفقة.