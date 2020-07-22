» فنان شهير: فيفي عبده تسببت في مشكلة كبرى لي مع السادات

22 يوليه 2020 - 09:07 ص

كشف الفنان سمير صبري أنه تلقى توصية من نائب حين كان مذيعا بالتلفزيون المصري يطلب استضافة راقصة جديدة تسمى فيفي عبده.



وأشار إلى أن الكاميرات التي كانت تصور وقتها ، كانت تعمل بطريقة عتيقة ولم يكن هناك "مونتاج" ، مضيفا: سالتها اتعلمتي الرقص فين يا فيفي؟ .. فقالت لي: في بلدنا "ميت أبو الكوم".

وأضاف: ظللت أنظر للكاميرا لمدة دقيقة "بسبب التصوير العتيق" ، ونبهت على المخرج أن يحذف هذا الجزء لكنه لم يحذفه ، وعرضت الحلقة وقتها فسر البعض نظرتي أنني أسخر كون فيفي عبده من نفس قرية السادات (ميت أبو الكوم).



وأردف: لكن السادات تدخل آنذاك وتم حل الأمر دون مشاكل.