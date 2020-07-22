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فنان شهير: فيفي عبده تسببت في مشكلة كبرى لي مع السادات

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السادات
السادات

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فيفي عبده

السادات

كشف الفنان سمير صبري أنه تلقى توصية من نائب حين كان مذيعا بالتلفزيون المصري يطلب استضافة راقصة جديدة تسمى فيفي عبده.

وأشار إلى أن الكاميرات التي كانت تصور وقتها ، كانت تعمل بطريقة عتيقة ولم يكن هناك "مونتاج" ، مضيفا: سالتها اتعلمتي الرقص فين يا فيفي؟ .. فقالت لي: في بلدنا "ميت أبو الكوم".

وأضاف: ظللت أنظر للكاميرا لمدة دقيقة "بسبب التصوير العتيق" ، ونبهت على المخرج أن يحذف هذا الجزء لكنه لم يحذفه ، وعرضت الحلقة وقتها فسر البعض نظرتي أنني أسخر كون فيفي عبده من نفس قرية السادات (ميت أبو الكوم).

وأردف: لكن السادات تدخل آنذاك وتم حل الأمر دون مشاكل.


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