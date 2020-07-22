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فتاة تتهم إعلاميا شهيرا باغتصابها: تلاعب بي نفسيا حتى سلمت له

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إد هنري

حالة من الغليان تحدث في الوسط الإعلامي وبخاصة داخل قناة فضائية شهيرة بعد اتهام مذيع كبير بها باغتصاب موظفة بنفس القناة.

و رفعت جينفر ايكهارت - الموظفة السابقة بشبكة فوكس نيوز - دعوى قضائية ضد المذيع السابق بنفس الشبكة إد هنري متهمة إياه باغتصابها.

وقالت في دعواها: أن هنري “ترصدها وتلاعب بها نفسيا وأكرهها على إقامة علاقة جنسية معه وعندما لم تستجب له طوعا اعتدى عليها جنسيا داخل مقر العمل واغتصبها داخل  فندق”.

وأصدر إد هنري بيانا مقتضبا من خلال محاميته التي أقرت أن موكلها دخل في علاقة بالفعل مع السيدة جينفر إيكهارت ، مضيفة: لدينا ما يدل على أن السيدة جينفر كانت صاحبة المبادرة وشجعت بكل حماس على إقامة علاقة بالتراضي.

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