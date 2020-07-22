بكري يهاجم وزير الخارجية الألماني:بأي حق تنتقد تفويض البرلمان لللرئيس؟

أحمد عادل شعبان
رد مصطفى بكري - عضو مجلس النواب - على تدخلات وزير الخارجية الألماني في الشأن المصري بعد تفويض مجلس النواب لرئيس الجمهورية بإرسال قوات خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي.
وقال بكري في تغريدة عبر تويتر: بأي حق يتدخل وزير الخارجية الألماني في الشئون الداخلية المصرية وينتقد تصويت مجلس النواب المصري بالاجماع علي تفويض رئيس الجمهوريه بإرسال قوات خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي للبلاد .
وأضاف: هذه مؤسسة شعبية تعبر عن الشعب المصري ، وتصريحات الوزير الألماني مرفوضة جملة وتفصيلا.
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