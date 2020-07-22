  • الأربعاء 22 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر03:05 ص
Advertisements
بحث متقدم
نهر النيل

تأثير بدء إثيوبيا في ملء السد على مصر والسودان

ترامب

ترامب: أزمة كورونا ستزداد سوءا في الولايات المتحدة

كورونا في مصر

رئيس لجنة كورونا: بدأنا السيطرة على الفيروس

سيناء

القوات المسلحة: إحباط هجوم إرهابي على ارتكاز أمني في شمال سيناء

سد النهضة

مصر لن تسمح أن يكون "سد النهضة" مثل "سد أتاتورك"

وزير التعليم

وزير التعليم يوجه رسالة هامة لأولياء الأمور

لقاح صيني لـ «كورونا»

لقاح أكسفورد الأكثر فاعلية والأقرب لعلاج كورونا

سد النهضة

الاتحاد الإفريقي يعتمد مقترحًا سودانيًا لتهدئة مخاوف إثيوبيا

رئيس وزراء إثيوبيا

رسميًا.. إثيوبيا تعلن انتهاء المرحلة الأولى لملء سد النهضة

محمد علي

تطور جديد في قضية تسليم محمد علي لمصر

ترامب: أزمة كورونا ستزداد سوءا في الولايات المتحدة

عرب وعالم

ترامب
ترامب

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

تنكيس الأعلام في الولايات المتحدة بقرار من "ترامب"

#

قفزة جديدة للإصابات بفيروس " كورونا" في الولايات المتحدة

#

الولايات المتحدة.. وفيات كورونا تتجاوز الـ100 ألف

#

ترامب يعلن رقما صادما للوفيات في الولايات المتحدة بسبب "كورونا"

حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من أن أزمة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة من المرجح أن "تسوء أكثر قبل أن تتحسن".
وبحسب وكالة "فرانس برس"، قال ترامب في أول إفادة رسمية له عن الفيروس في البيت الأبيض منذ نهاية أبريل، إن "بعض مناطق بلادنا تعمل بشكل جيد للغاية".
وأضاف ترامب: "الآخرون يعملون بجودة أقل. لسوء الحظ، ستزداد الأمور سوءًا قبل أن تتحسن". كما حث ترامب الأمريكيين على ارتداء أقنعة الوجه للمساعدة في منع انتشار الفيروس شديد العدوى.
وتابع: "قال: "احصل على قناع، سواء أعجبك القناع أم لا، سيكون له تأثير. نحن بحاجة إلى كل ما يمكننا الحصول عليه".
ولا تزال الولايات المتحدة صاحبة الرقم القياسي عالميًا في عدد الوفيات بسبب "كوفيد 19"، حيث تسبب الفيروس في موت أكثر من 140 ألف شخص وإصابة أكثر من 3.8 مليون بحسب أرقام جامعة جونز هوبكنز.
وفي وقت سابق، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ارتداء الكمامة الطبية من أجل مكافحة تفشي جائحة "كورونا" بالعمل "الوطني"، رغم أنه رفض سابقا ارتداءها.
وكان الرئيس الأمريكي يتجاهل بشكل متكرر الاقتراحات الخاصة بارتداء قناع، قائلا إنه يتسبب في أن يلمس الناس وجوههم كثيرًا، وهو أمر غير مفيد.
كما قال إنه لن يفكر في إصدار أمر عام يلزم المواطنين الأمريكيين بارتداء كمامات أو أقنعة غير طبية، كإجراء إضافي ضمن الخطوات الصحية العامة لتجنب العدوى.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. "أردوغان" يعترف بإرسال دواعش إلى سيناء
» دراسة: كورونا أسوأ في الطقس البارد
» جدل صاخب.. امرأة تدعي بعد ولادتها: حملت لمدة ساعة فقط
» تعرف على تفاصيل الطقس يوم غد الأربعاء
» هاني الناظر يعلق على الجدل المثار بشأن البوركيني
» وزير التعليم: مصروفات المدارس الخاصة لن تزيد أكثر من 7%
» وزير التعليم: 120 غشاشًا و19 حالة كورونا فى امتحانات الثانوية العامة
» نشأت الديهي: منظمة الأمم المتحدة فشلت في إدارة جميع الملفات
» هل تتذكرون «هرقل» أقوى طفل في العالم؟.. لن تصدقوا كيف أصبح
» ضابط أمريكي يعتدي على فتاتين في عمر أحفاده
» «جو بايدن»: أربع سيدات سود مرشحات لاختيار نائبة من بينهن

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:33 ص

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية