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ترامب: أزمة كورونا ستزداد سوءا في الولايات المتحدة
رئيس لجنة كورونا: بدأنا السيطرة على الفيروس
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مصر لن تسمح أن يكون "سد النهضة" مثل "سد أتاتورك"
وزير التعليم يوجه رسالة هامة لأولياء الأمور
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