» شاهد.. "أردوغان" يعترف بإرسال دواعش إلى سيناء

21 يوليه 2020 - 11:30 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن جميع ما جرى في مصر كنا نعلم تمام العلم من يقفوا خلفه ومن الذين مولوهم ودربوهم، وكنا نتحرك لمجابهة كل هذه المحاولات.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم الثلاثاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال في تصريح له في ديسمبر 2017، مع أعضاء حزبه حزب العدالة والتنمية، أن الدواعش المتواجدين في الرقة ودير الزور والأراضي السورية سوف يذهبون إلى سيناء.

