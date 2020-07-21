لقاح أكسفورد الأكثر فاعلية والأقرب لعلاج كورونا

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وزير التعليم يوجه رسالة هامة لأولياء الأمور
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الاتحاد الإفريقي يعتمد مقترحًا سودانيًا لتهدئة مخاوف إثيوبيا
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