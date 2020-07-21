لقاح أكسفورد الأكثر فاعلية والأقرب لعلاج كورونا

21 يوليه 2020 - 10:20 م

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك تجارب واعدة على لقاح أكسفورد ضد فيروس كورونا.



وأضاف "عبد الغفار"، في تصريحات خاصة لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه عند الانتهاء من اختبار اللقاحات على الحيوانات يتم بعد ذلك اختبارها على الإنسان لإثبات مدى فاعليتها.



وأكد وزير التعليم العالي، أن لقاح أكسفورد يؤكد مع مرور الوقت أنه الأقرب والأكثر فاعلية لمواجهة كورونا، بعدما تم تجربته على الآلاف والنتائج كانت جيدة.

