قال د. عبد المنعم سعيد، المُفكر السياسي ورئيس مجلس إدارة "المصري اليوم" إن مصداقية إثيوبيا كدولة أصبحت على المحك بعد تلاعبها في حقيقة ملء "سد النهضة".



وأضاف "سعيد" ، في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر، أن مصر لن تسمح أن يكون سد النهضة مثل سد أتاتورك الذي منع المياه عن سوريا والعراق، مشيرًا إلى أن الوضع حاليًا أصبح يحتاج إلى عمل دبلوماسي وسياسي وتفاوضي بهدوء.

