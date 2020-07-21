  • الثلاثاء 21 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر11:51 م
Advertisements
بحث متقدم
سد النهضة

مصر لن تسمح أن يكون "سد النهضة" مثل "سد أتاتورك"

وزير التعليم

وزير التعليم يوجه رسالة هامة لأولياء الأمور

سيناء

القوات المسلحة: إحباط هجوم إرهابي على ارتكاز أمني في شمال سيناء

سد النهضة

الاتحاد الإفريقي يعتمد مقترحًا سودانيًا لتهدئة مخاوف إثيوبيا

رئيس وزراء إثيوبيا

رسميًا.. إثيوبيا تعلن انتهاء المرحلة الأولى لملء سد النهضة

محمد علي

تطور جديد في قضية تسليم محمد علي لمصر

السيسي يناقش أزمة سد النهضة في قمة مصغرة بحضور "آبي أحمد"

بحضور السيسي.. نتائج اجتماع الاتحاد الإفريقي لحل أزمة سد النهضة

السيسي

تفاصيل مشاركة الرئيس في قمة إفريقية مصغرة بشأن سد النهضة

تجميد صفقة استحواذ السعودية على «نيوكاسل» لأجل غير مسمى

تجميد صفقة استحواذ السعودية على «نيوكاسل» لأجل غير مسمى

أبي احمد

إثيوبيا تطمئن مصر وتفجر مفاجأة

قبل العام الدراسي الجديد..

وزير التعليم يوجه رسالة هامة لأولياء الأمور

آخر الأخبار

وزير التعليم
وزير التعليم

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

وزير الأوقاف يوجه رسالة خاصة لعمال المساجد

#

وزير التعليم يوجه رسالة هامة لـ"طلاب الثانوية"

#

"مش لبابا و ماما"..وزير التعليم ينفعل علي أوليا الأمور

#

رسائل هامة من وزير التعليم لأولياء الأمور بخصوص الأبحاث

قال د. طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام نهاية لنظام الأسئلة التقليدية، مشيرًا إلى أن امتحانات العام المقبل سوف تعتمد على الفهم أكثر وليس الحفظ. ووجه "شوقي" النصيحة لأولياء الأمور بعدم الاتفاق على "الدروس الخصوصية"، قائلًا: "طريقة التعليم اختلفت عن الفترة الماضية".
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ، في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر، أن متوسط نسب النجاح في العينة العشوائية للثانوية العامة أعلى من السنوات السابقة، مؤكدًا أن درجات الطلاب في الثانوية العامة بالنظام الحالي غير معبرة عن مستواهم.
كما تحدث "شوقي" عن مصروفات المدارس الخاصة، موضحًا أن نسبة زيادة المصروفات الدراسية في المدارس الخاصة لن تزيد عن 7%، مشددًا على أنه إذا تم الإخلال بذلك فسوف تتخذ الوزارة ما يلزم من إجراءات.
وقال إن المدارس مثلها مثل أي مؤسسة في مصر تدفع تكاليف باهظة نظير تقديم خدمة تعليمية مميزة في للطلاب، وسنعلن في مؤتمر أول سبتمبر عن ضوابط ومصروفات المدارس الخاصة في العام الدراسي الجديد، موضحًا أن الدروس ممنوعة والسناتر مقفولة، والوزارة ستوفر مصادر تعلم كافية لكي يعتمد عليها الطلاب، والمعلمون سيلتزمون بالحضور.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» دراسة: كورونا أسوأ في الطقس البارد
» جدل صاخب.. امرأة تدعي بعد ولادتها: حملت لمدة ساعة فقط
» تعرف على تفاصيل الطقس يوم غد الأربعاء
» هاني الناظر يعلق على الجدل المثار بشأن البوركيني
» وزير التعليم: مصروفات المدارس الخاصة لن تزيد أكثر من 7%
» وزير التعليم: 120 غشاشًا و19 حالة كورونا فى امتحانات الثانوية العامة
» نشأت الديهي: منظمة الأمم المتحدة فشلت في إدارة جميع الملفات
» هل تتذكرون «هرقل» أقوى طفل في العالم؟.. لن تصدقوا كيف أصبح
» ضابط أمريكي يعتدي على فتاتين في عمر أحفاده
» «جو بايدن»: أربع سيدات سود مرشحات لاختيار نائبة من بينهن
» فيروس كورونا يتسبب في إلغاء جائزة نوبل هذا العام

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:33 ص

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية