وزير التعليم يوجه رسالة هامة لأولياء الأمور

21 يوليه 2020 - 10:30 م

قال د. طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام نهاية لنظام الأسئلة التقليدية، مشيرًا إلى أن امتحانات العام المقبل سوف تعتمد على الفهم أكثر وليس الحفظ. ووجه "شوقي" النصيحة لأولياء الأمور بعدم الاتفاق على "الدروس الخصوصية"، قائلًا: "طريقة التعليم اختلفت عن الفترة الماضية".



وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ، في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر، أن متوسط نسب النجاح في العينة العشوائية للثانوية العامة أعلى من السنوات السابقة، مؤكدًا أن درجات الطلاب في الثانوية العامة بالنظام الحالي غير معبرة عن مستواهم.



كما تحدث "شوقي" عن مصروفات المدارس الخاصة، موضحًا أن نسبة زيادة المصروفات الدراسية في المدارس الخاصة لن تزيد عن 7%، مشددًا على أنه إذا تم الإخلال بذلك فسوف تتخذ الوزارة ما يلزم من إجراءات.

