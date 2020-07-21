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الصحفيين مدعويين لإفتتاح السيرك المصري الأوروبي

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السيرك
السيرك

المصريون ـ متابعات

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ساعتين من المغامرة والدهشه والخطورة في عالم السيرك المصري الأوروبي  يعيشهم أبناء صاحبة الجلالة من الصحفيين والإعلاميين والكتاب الصحفيين  من خلال الدعوة التي وجهتها لهم سيدة السيرك فاتن الحلو رئيس مجلس إدارة المؤسسة العريقة  التي أسس لها رائد ترويض الوحوش المفترسة إبراهيم الحلو  وتحافظ عليها ابنتاه كاميليا إبراهيم الحلو المشرف العام ونائب رئيس مجلس الإدارة دهب إبراهيم الحلو التي احتل إسمها مؤخرا عالم ترويض الوحوش المفترسة  كأصغر وأجرأ عائلة ابراهيم الحلو في التعامل مع الوحوش المفترسة 
وفي بادرة من الفنان و الكاتب الصحفي ناصرعبدالحفيظ والكاتبة الصحفية أسماء عفيفى  تجري الإستعدادات  على قدم وساق لحصول  الصحفيين من أعضاء الجمعية العمومية وأسرهم على أماكنهم داخل حفل   الافتتاح  حيث  الخميس المقبل بالمقر الدائم والوحيد بنادي الشمس الرياضي شارع عبدالحميد بدوي  بحضور نخبة من الفنانين والإعلاميين

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