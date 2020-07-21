الاتحاد الإفريقي يعتمد مقترحًا سودانيًا لتهدئة مخاوف إثيوبيا

21 يوليه 2020 - 10:03 م

الخرطوم - مروة كامل

انطلقت اليوم الثلاثاء، القمة الإفريقية المصغرة حول سد النهضة في جنوب إفريقيا، برئاسة الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، في محاولة للتوصل لاتفاق ملء وتشغيل السد.

وقالت مصادر سودانية إن رئيس الاتحاد الافريقي تبنى المقترح السوداني الذي يحفظ لإثيوبيا الحق في استحداث مشاريع مائية جديدة علي النيل الازرق، لتهدئة مخاوف اديس بابا من ان يؤدي اي اتفاق حالي علي سد النهضة إلي حرمانها من حقها في بناء أي مشاريع مائية مستقبلية.

كانت وزارة الري السودانية أعلنت عن تناقص كمية المياه في النيل الأزرق بعد قياسات في محطة الديم الحدودية مع إثيوبيا، مؤكدة علي رفض السودان لأي خطوة أحادية للبدء في الملء دون التوصل لاتفاق عبر المفاوضات.

وتأتي هذه القمة بعد المفاوضات الأخيرة التي امتدت لأحد عشر يوماً برئاسة وزراء الري في الدول الثلاث المعنية بالأزمة (مصر والسودان وإثيوبيا) دون إحراز تقدم في أبرز النقاط الخلافية.

وكشف عضو الوفد المصري في مفاوضات سد النهضة، الدكتور علاء الظواهري العديد من كواليس المفاوضات والتجاذبات التي حدثت خلالها، قائلاً: إن "مصر ركزت طوال جلسات التفاوض على الضوابط التي تحكم عملية الملء والتشغيل في فترات الجفاف، وهمها ألا تؤثر تلك العمليات على نصيب البلاد من المياه"، مضيفاً أن "هناك ما يعرف بالسنوات الجافة، حيث تصرف نحو 49 مليار متر مكعب من المياه".

واضاف:" حددنا للإثيوبيين رقما معينا من المياه في حال وصلوا إليه يجب التوقف عن التخزين وتصريف كميات المياه إلى مصر والسودان".

وأكدت مصر بضرورة وضع بنود للتعامل مع حالات الجفاف بما يوفر لإثيوبيا الكهرباء ولا يلحق بالقاهرة ضرراً جسيماً، ووضع آلية للتعاون المشترك في إدارة النهر بشكل تعاوني، كما طالبت باحترام كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقعة مسبقاً من دون المطالبة بمحاصصة جديدة للمياه.

وشددت مصر على توثيق أي تعاون من خلال اتفاقية ملزمة للأطراف كافة ومحددة المعالم وبها بنود واضحة.

وقد أقر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، ببداية ملء سد النهضة المرحلة الاولي، مبرر الملء بزيادة نسبة الأمطار خارج بحيرة السد.

وقال رئيس المفوضية الإفريقية، إنه من الضرورى جدًا أن تتوصل مصر والسودان وإثيوبيا إلى اتفاق يحافظ على مصلحة الجميع،.

وقال وزير الرى السودانى ياسر عباس، إنه تم الاتفاق فى القمة الإفريقية المصغرة على تواصل المفاوضات لتجاوز النقاط الخلافية بشأن سد النهضة.

وتأتى هذه القمة بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا" بدعوة من دولة جنوب أفريقيا الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى.

