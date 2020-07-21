» تعرف على تفاصيل الطقس يوم غد الأربعاء

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شديد الحرارة.. تفاصيل طقس الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء طقس مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة والرياح معتدلة.. وتنتشر الشبورة المائية صباحا، فيما تنشط الرياح على السواحل الشمالية مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية غربا.. بينما يكون الطقس حارا على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح نشطة مثيرة الأتربة على بعض المناطق.

وليلا.. يكون الطقس لطيفا على القاهرة والوجه البحري، لطيفا على السواحل الشمالية، معتدلا على شمال وجنوب الصعيد.

وتنشط الرياح على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة غربا وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. . أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 34 24
ألإسكندرية 30 24
وادى النطرون 34 23
طنطا 34 23
شبين الكوم 34 23
دمنهور 33 23
بلطيم 30 24
مطروح 28 21
السلوم 30 20
سيوة 36 22
بورسعيد 31 25
دمياط 31 24
الزقازيق 34 24
المنصورة 33 24
الإسماعيلية 36 21
السويس 35 22
العريش 32 23
رفح 31 22
راس سدر 36 25
نخل 36 22
نويبع 40 28
طابا 37 28
كاترين 36 22
الطور 34 25
شرم الشيخ 41 30
الغردقة 39 30
مرسى علم 39 30
الفيوم 36 24
بنى سويف 36 24
المنيا 37 24
أسيوط 38 24
سوهاج 39 25
قنا 41 28
الأقصر 42 31
أسوان 43 31
ادفو 42 30
ابوسمبل 40 29
الوادي الجديد 40 29
شلاتين 39 28
ابورماد 38 28
حلايب 36 30
راس حدربه 35 30

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