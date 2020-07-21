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جدل صاخب.. امرأة تدعي بعد ولادتها: حملت لمدة ساعة فقط

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حمل
حمل

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أثارت امرأة إندونيسية، جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي حول ولادة معجزة، بعد أن ادعت أنها كانت حامل لمدة ساعة واحدة فقط قبل الولادة.

وتدعي هيني نوريني عظمة الله، نها حملت في طفلها لمدة ساعة واحدة قبل وصوله إلى العالم، وفق ما أخبرت وسائل الإعلام المحلية.

وقالت المرأة البالغة من العمر 28 عامًا من مدينة تاسيكمالايا في جاوة الغربية: "في البداية عندما كنت في المنزل لم يكن هناك أي شيء غريب. ثم شعرت بشيء يتحرك في الجانب الأيمن من بطني، وتم نقلي إلى منزل والدي. أصبت بتشنجات، وفي غضون ساعة اتصلنا بقابلة وولدت".

وأشارت إلى أنها كانت تدرك أنها ليست حاملاً من قبل ولادتها، لأنها كانت حائضًا بانتظام خلال الأشهر التسعة الماضية، حتى أنها كانت تنزف قبل وقت قصير من ولادتها.

وبعد أن انتشرت ادعاءاتها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت الدكتورة روسوانا أنور، طبيبة التوليد في مستشفى حسن ساديكين في باندونج، إن النساء في بعض الأحيان لم يكن على علم بأنهن حامل وهو ما يشكل حالة واحدة ضمن 25 ألف حالة

وأضافت أن هذا ما يعرف بالحمل الخفي. وأشارت إلى أنه قد يكون وزنها وبالتالي لم تدرك أنها مع طفل. لكنها أكدت أنه من المستحيل أن تلد المرأة بعد ساعة فقط من الحمل.

وأشارت إلى أت إن فكرة أنها لا تزال حائضًا غير محتملة إلى حد كبير، ومع ذلك، يمكن أن تكون أيضًا اختلالات هرمونية أثناء الحمل الخفي.

ووصفت الأم والابن بأنهما كانا في حالة جيدة.

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