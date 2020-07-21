928 إصابة جديدة بـ"كورونا" في تركيا

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أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم تسجيل 928 إصابة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 221 ألفا و500، وكذلك تسجيل 18 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و523 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تعافي 1009 مرضى بكورونا لتصبح حصيلة المتعافين 204 آلاف و11 حالة شفاء، فيما أجرى أكثر من 42864 اختبار الكشف عن كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

من جهته، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة في تغريدة على "تويتر"، إنه " في الأيام الثلاثة الماضية، انخفض عدد حالات الإصابة بكورونا في 71 مقاطعة".


وأضاف: "لا يوجد مرضى في العناية المركزة في 21 مقاطعة".

وسجلت تركيا أمس الاثنين 931 إصابة بكورونا، و17 حالة وفاة.


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