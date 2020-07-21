تطور جديد في قضية تسليم محمد علي لمصر

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كشفت وزارة العدل الإسبانية، اليوم الثلاثاء، عن تطورات جديدة في قضية تسليم الفنان والمقاول الهارب محمد علي لمصر.

وكشفت الوزارة أن القاهرة طلبت منها تسليم محمد علي، الذي يواجه اتهامات بالاحتيال وتبييض الأموال.

وقدمت السفارة المصرية العام الماضي طلبا رسميا لتسلم محمد علي، الذي يعيش في برشلونة منذ عامين، ولا تزال قضيته "بانتظار تسوية" أمام المحكمة الوطنية الإسبانية، بحسب ما أفادت الوزارة وكالة فرانس برس.

وقال المحققون المصريون إن "علي البالغ 46 عاما مدان بارتكاب احتيال ضريبي يصل إلى 135 مليون جنيه مصري وتبييض أربعة ملايين جنيه مصري، وترتبط الاتهامات بشراء وبيع عقارات وسيارات بين عامي 2006 و2018".

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