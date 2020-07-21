محمد رمضان يفاجئ جمهوره بمسلسل جديد في رمضان

أعلن المخرج محمد سلامة عن بدء تصوير مسلسله الجديد “موسى”، للنجم محمد رمضان الذي سيخوض به الماراثون الرمضاني المقبل.





وذلك من خلال صورة قام بنشرها على موقع التغريدات “تويتر” مكتوب عليها اسم موسى، وعلق عليها:” بسم الله توكلنا علي الله مسلسل موسى بطوله النجم محمد رمضان تأليف ناصر عبد الرحمن انتاج تامر مرسي”.





يذكر أن آخر اعمال الفنان محمد رمضان هو مسلسل “البرنس” الذي خاض به الماراثون الرمضاني الماضي وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.