  • الثلاثاء 21 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر10:09 م
Advertisements
بحث متقدم
رئيس وزراء إثيوبيا

رسميًا.. إثيوبيا تعلن انتهاء المرحلة الأولى لملء سد النهضة

محمد علي

تطور جديد في قضية تسليم محمد علي لمصر

السيسي يناقش أزمة سد النهضة في قمة مصغرة بحضور "آبي أحمد"

بحضور السيسي.. نتائج اجتماع الاتحاد الإفريقي لحل أزمة سد النهضة

السيسي

تفاصيل مشاركة الرئيس في قمة إفريقية مصغرة بشأن سد النهضة

تجميد صفقة استحواذ السعودية على «نيوكاسل» لأجل غير مسمى

تجميد صفقة استحواذ السعودية على «نيوكاسل» لأجل غير مسمى

أبي احمد

إثيوبيا تطمئن مصر وتفجر مفاجأة

الصين تستغل معتقلي الأويجور لإنتاج كمامات كورونا وتصديرها للخارج

«نيويورك تايمز» تكشف كيف تستغل الصين الأيجور في أزمة كورونا

عمرو جمال

إصابة عمرو جمال بـ"كورونا"

كورونا

تقرير علمي يحذر من كارثة أخطر من كورونا

رمضان صبحي

مفاجأة صادمة.. رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

تغريم رجل 120 ألف جنيه بسبب قصة شعره

الصفحة الأخيرة

تغريم رجل 120 ألف جنيه بسبب قصة شعره
تغريم رجل 120 ألف جنيه بسبب قصة شعره

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

يطلب تعويضًا ضخمًا من عشيقته بسبب «القبلات الحميمة»

#

«غواية امرأة».. راودت زميلها عن نفسه والمحكمة تعوضه بمبلغ ضخم

#

100 ألف جنيه لمتوفي "كورونا" بمصر

#

العثور على 120 مليون جنيه بحوزة متسولة بعد وفاتها


غُرّم بريطاني 6 آلاف جنيه إسترليني ()، بعد خرقه قواعد العزل العام التي تم فرضها لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد من أجل قص شعره.

كان جاريث لو مونير (37 عامًا) خالف قواعد العزلة الذاتي بعدد وصوله إلى قناة جزيرة جيرنسي الواقعة في القنال الإنجليزي.

وسافر لو مونير من منزله في جيرنسي لرؤية زوجته يوم الجمعة، 3 يوليو، وتعرض لعزل إلزامي لمدة 14 يومًا.

وأخبره ضباط الجمارك لدى وصوله، أنه ملزم بموجب قانون سلطات الطوارئ بالعزل الذاتي حتى ما بعد منتصف ليل يوم الجمعة 17 يوليو.

لكن قبل يومين فقط من الموعد النهائي، سمعت محكمة الصلح في جيرنسي أنه زار صالون الحلاقة لقص شعره مقابل 30 جنيهًا إسترلينيًا، وقام أيضًا برحلات إلى متجر ألعاب ومقهى ويتروز.

وتم الكشف عن ذلك عند إجراء فحص الرفاه على عنوانه المسجل في 16 يوليو. واعترف لو مونير بخرقين على مدى يومين متتاليين وتم تغريمهما 3 آلاف جنيه إسترليني لكل منهما.

وقال القاضي جريمي ماك كيريل، إن المدعى عليه وضع احتياجاته عن علم ومتعمد قبل احتياجات الصالح العام الأوسع. كما أمر بضرورة دفع الغرامة بالكامل قبل الإفراج عنه.

وأضاف: "إن المدعى عليه قد حدد أنانية احتياجاته فوق احتياجات الجمهور"، معتبرًا أن "العمل عند انتهاء فترة 14 يومًا ليس علم الصواريخ".

وأشار القاضي إلى أن المصلحة العامة الأوسع هي التي يجب أن تسود، ويجب أن تكون هناك عقوبات كبيرة من أجل ردع الآخرين الذين قد يفكرون في فعل الشيء نفسه.

وأضاف أن المدعى عليه ربما كان عديم الأعراض، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يحمل المرض وينقله إلى أشخاص آخرين.

وأبلغت الضابطة، سارة واتسون، المحكمة أنه في 16 يوليو، عندما ذهب ضباط الجمارك إلى العنوان الذي ألقاه في "جراند بوييه"، لم يرد أحد على الباب ولم يكن بالإكان الاتصال به عبر الهاتف.

واتصل أحد الضباط بزوجته التي قال إن زوجها قد يكون نائمًا في الطابق العلوي. وقبل أن يغادر الضباط عنوانه، عاد الزوجان إلى هناك في سيارة، وكان المدعى عليه مختبئًا على المقعد.

وخرجت المرأة من السيارة وقالت إنها ستصعد في الطابق العلوي لمحاولة إيقاظ زوجها، الذي شوهد وهو يخرج من نفس السيارة من قبل ضابط تابعها سيرًا على الأقدام.

وأثبتت التحقيقات لاحقًا مكان وجوده في اليوم السابق، بما في ذلك قصة شعره.

أعطت المحامية سام مايندونالد رسالة إلى المحكمة، قالت إن محتوياتها لم تكن مناسبة للقراءة في محكمة مفتوحة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» جدل صاخب.. امرأة تدعي بعد ولادتها: حملت لمدة ساعة فقط
» تعرف على تفاصيل الطقس يوم غد الأربعاء
» هاني الناظر يعلق على الجدل المثار بشأن البوركيني
» وزير التعليم: مصروفات المدارس الخاصة لن تزيد أكثر من 7%
» وزير التعليم: 120 غشاشًا و19 حالة كورونا فى امتحانات الثانوية العامة
» نشأت الديهي: منظمة الأمم المتحدة فشلت في إدارة جميع الملفات
» هل تتذكرون «هرقل» أقوى طفل في العالم؟.. لن تصدقوا كيف أصبح
» ضابط أمريكي يعتدي على فتاتين في عمر أحفاده
» «جو بايدن»: أربع سيدات سود مرشحات لاختيار نائبة من بينهن
» فيروس كورونا يتسبب في إلغاء جائزة نوبل هذا العام
» السعودية: 2476 إصابة جديدة بكورونا و34 وفاة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:33 ص

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية