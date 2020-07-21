» وزير التعليم: مصروفات المدارس الخاصة لن تزيد أكثر من 7%

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم اتخاذ قرار لصالح الطالب ف أي مادة بها أخطاء أو لبس في الاسئلة. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد،  أن الراسبين من العام الحالي سيؤدون الامتحان بالشكل التقليدي ولكن نظام الأسئلة سيكون على النظام الحديث.

وأشار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،  إلى أن التقييم كان يتم لسنوات من أجل الحصول على الدرجات ونحن نحاول ان يكون الهدف هو الفهم وليس الدرجات.

وأكد أن التفاضل والتكامل أقل نسبة نجاح في مواد الثانوية العامة، مشيرا إلى أن مصروفات المدارس الخاصة محكومة بنسبة الزيادة البالغة 7%، وهناك حالات مخالفة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،  أنه سيتم الإعلان عن آليات العمل للعام الدراسي الجديد أول سبتمبر

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