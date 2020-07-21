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نشأت الديهي: منظمة الأمم المتحدة فشلت في إدارة جميع الملفات

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن منظمة الأمم المتحدة فشلت في إدارة جميع الملفات، وفشلت في منع الحروب الدولية. 

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أننا علينا أن نبحث عن منظمة دولية بديلة تكون فاعلة في منع النزاعات ومحاسبة الدول المارقة مثل تركيا وقطر، الاتي تمارسان إرهابًا في وضح النهار، ومجابهة هذا يكون بالقانون الدولي، ولكن سحقًا للمنظمات الضعيفة التي لا تقوى على تغيير الواقع ولا تقوى على مواجهة رئيس فاشل إرهابي يدعي أردوغان، وأمير فاشل فاسد يدعى تميم.

وأكد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر تميم بن حمد، أهل الشر في الأرض، وأسفل أهل الأرض، معقبًا: "واحد يدفع والأخر يرب ويدمر، وأينما حل الأتراك والقطريون أعلم أن هناك كارثة". 

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