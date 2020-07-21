إصابة عمرو جمال بـ"كورونا"

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عمرو جمال
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أصيب عمرو جمال، لاعب طلائع الجيش، اليوم الثلاثاء، بفيروس كورونا المستجد.

وكشف اللاعب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، أنه ثبتت إيجابية العينة التي خضع لها في المسحة الخامسة للفريق العسكري.

وأضاف لاعب الأهلي المعار إلى طلائع الجيش: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، راضي وكل الرضى، نسألكم الدعاء".


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