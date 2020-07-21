» ضابط أمريكي يعتدي على فتاتين في عمر أحفاده

21 يوليه 2020 - 08:13 م



يواجه رقيب شرطة متقاعد في ولاية إلينوي الأمريكية، تهمة الاعتداء الجنسي على فتاتين، واستضافة حفلات في منزله قدم خلالها لهما الكحول والمخدرات.



وألقي القبض على جون برادون (62 عامًا) الذي عمل في مكتب عمدة مقاطعة كوك، يوم الجمعة في منزله في ويلميت، حيث وجد المحققون على عقار أكسنكس، بالإضافة إلى أدلة على إباحية الأطفال على جهاز إلكتروني.



وقال باتريك كولينز نائب رئيس شرطة ويلميت، إن تحقيقًا مع برادون بدأ في وقت سابق من الشهر الجاري بعد أن تلقت الشرطة معلومات عن اعتداء جنسي محتمل على قاصر.



وخلص التحقيق إلى أن برادون أساء إلى فتاتين تتراوح أعمارهما بين 15 و 14 سنة خلال الشهر الماضي، من خلال عرض صورة عارية لهما على هاتفه.



ويقول المدعون في وثائق المحكمة التي استشهدت بها صحيفة "شيكاغو تريبيون"، إن المراهقتين كانتا تذهبان بانتظام إلى منزل برادون، حيث استضاف حفلات مع فتيات أخريات تم فيها تقديم الكحول للقاصرين.



وعرض برادون أيضًا على الفتاتتين الماريجوانا والسجائر وزاناكس، وكانتا تعرفان أنه عمل سابقًا في تطبيق القانون، وأشارتا إليه باسم "بو-بو".



ويزعم المدعون أن برادون أظهر للفتاتين صورة غر لائقة لنفسه، وسأل فتاة في السيارة معه ما إذا كان يمكنه الوثوق بها قبل الاعتداء عليها جنسيًا.



وعلمت الشرطة بالمزاعم عندما سمع والد فتاة أخرى من نفس المدرسة الثانوية بممارساته، كما تظهر سجلات المحكمة.



وقالت عائلة أخرى لاحقًا لشرطة ويلميت إن برادون اعتدى على ابنتها البالغة من العمر 14 عامًا في منزل.



يواجه برادون، اتهامات بما في ذلك الاعتداء الجنسي المشدد، والتغاضي غير اللائق لطفل وحيازة المواد الإباحية عن الأطفال.



وتم توقيف برادون، الذي تقاعد في نوفمبر بعد 26 عامًا في مكتب عمدة مقاطعة كوك، قبل المثول أمام المحكمة في سكوكي يوم الثلاثاء.



