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مفاجأة صادمة.. رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

الرياضة

رمضان صبحي
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الأهلي يكشف عن مفاجأة بشأن رمضان صبحي

الاهلى

رمضان صبحى

رحيل

صدمة

فجر الإعلامي محمد فاروق نجم الأهلي السابق، مفاجأة عن مصير نجم الأهلي رمضان صبحي، حيث كشف عن مصيره مع "نادي القرن"، خلال الفترة القادمة بعد عودة النشاط الرياضي.

ويحاول النادي الأهلي إنهاء المفاوضات مع نادي هدرسفيلد الإنجليزي، لتجديد إعارته للأهلي أو شرائه بشكل نهائي، لكن التقارير الأجنبية غير مطمئنة بالمرة، ومن الواضح أن الأهلي سيفقد الأمل قريبا بسبب ثبات هدرسفيلد على قيمة 7 ملايين جنيه إسترليني للاستغناء عن رمضان.

وقال فاروق، في تصريحات تلفزيونية، إن في حالة فوز النادي الأهلي في مباراة الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وصعوده للنهائي سيفقد خدمات رمضان صبحي.

وأضاف "فاروق"، أن قرار الاتحاد الإفريقي أن موعد المباراة النهائية سيصبح يوم 10 اكتوبر، وهذا يوضح الأمر بشكل طبيعي.

وأتابع :"رمضان صبحي ستنتهي إعارته مع النادي الأهلي بداية شهر أكتوبر، مما سيضطره إلى الرحيل عن الأهلي وغيابه عن المباراة النهائية إذا فاز الأهلي في نصف النهائي".


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