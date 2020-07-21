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«جو بايدن»: أربع سيدات سود مرشحات لاختيار نائبة من بينهن

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المرشح لانتخابات الرئاسة الامريكية المقبلة"جو بايدن"
المرشح لانتخابات الرئاسة الامريكية المقبلة"جو بايدن"

فتحى مجدى

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كشف جو بايدن، المرشح الرئاسي الديموقراطي، أن أربع سيدات من أصول إفريقية موجودات على قائمة المرشحات لاختيار واحدة منهن لتكون نائبة له خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.

مع ذلك، قال بايدن لقناة (MSNBC): "لست ملتزمًا بتسمية أي شخص سوى الأشخاص الذين أسميتهم، ومن بينهم أربع نساء سود. هذا القرار جار الآن".

كما وعد بايدن (77 عامًا) بأن إدارته "ستبدو مثل أمريكا". وأضاف: "من نائب الرئيس إلى المحكمة العليا إلى المناصب الوزارية لكل منصب رئيسي في البيت الأبيض. سوف تبدو مثل أمريكا. من المهم للغاية أن يكون الأمر كذلك. أستطيع أن أؤكد لكم ذلك".

وأشار نائب الرئيس السابق إلى أنه لم ينته بعد من عملية الاختيار، قائلاً إن الأمر يستغرق ستة أسابيع حتى يكتمل. وأضاف: "لقد مررنا بأربعة مرشحين حتى الآن".

كان بايدن قال في وقت سابق إن زميله في الانتخابات سيكون امرأة ملونة.

وتم طرح السيناتور كامالا هاريس، وعمدة أتلانتا كيشا لانس بوتومز، ومستشارة الأمن القومي السابقة سوزان رايس، والسيناتور تامي داكويرث والنائبة عن فلوريدا فال ديمينجز كأسماء محتملة.

ومن المرجح أن يعلن بايدن عن نائبه قبل مؤتمر الحزب الديمقراطي في منتصف أغسطس.

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