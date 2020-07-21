رسالة القوات المسلحة للرئيس في ذكرى 23 يوليو

بعث الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم الثلاثاء، ببرقية تهنئة للرئيـس عبدالفتاح السيسي، رئيـس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو.





وجاء نصها: «الرئيس عبدالفتاح السيسى.. رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.. يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهانى بالذكرى الثامنة والستين لقيام ثورة يوليو المجيدة التي حمل لواءها القوات المسلحة لتعيد لمصر حريتها وعزتها وكرامتها، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الذكرى على سيادتكم بموفر الصحة والعطاء وعلى الوطن المفدى بكل الخير والبركات بقيادتكم الوطنية الصادقة».





وتابع: «ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى يؤكدون وقوفهم خلف قيادتكم حراسًا أمناء على الوطن في ولاء كامل له محافظين دائمًا على المبادئ والقيم العريقة للعسكرية المصرية عاملين على الوصول بأداء القوات المسلحة إلى أرقى المستويات التي تحفظ لها قوتها وتفوقها وقدرتها على مواجهة الصعاب والتحديات، حتى تظل مصر بقيادة سيادتكم وطنًا أمنًا مستقرًا لأبنائه.. وفقكم الله إلى ما فيه خير مصر وشعبها وكل عام وسيادتكم بخير».