معلمة تمارس الرزيلة مع 3 طلاب وتحمل من أحدهم

21 يوليه 2020 - 05:17 م

ألقي القبض على معلمة في مدرسة ثانوية بولاية تكساس الأمريكية، بعد أن مارست الرزيلة مع ثلاثة تلاميذ داخل منزلها في العام الماضي.



واتُهمت آشلين فاي بيل (24 عامًا) بممارسة الجنس مع تلاميذ المدارس الثلاثة، اثنان منهم يبلغان من العمر 17 عامًا وآخر يبلغ من العمر 16 عامًا، في مناسبات مختلفة داخل منزلها ببوسطن في نوفمبر الماضي.



وكانت تعمل كمساعد تدريس وفي مكتبة مدرسة تكساس الثانوية. وبدأت الشرطة تحقيقاتها معها بعد أن سمع مدرس مجموعة من الأولاد يتحدثون عن الكيفية التي ربما جعلها أحدهم حاملاً.



ووفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن التحقيقات، فإن التلميذ اعترف بممارسة العلاقة الحميمة مع بيل في إحدى المرات، وقال لها إنه ليس والد الجنين. وأضاف أن بيل مارست العلاقة الحميمة مع تلاميذ آخرين.



وقال ضباط نيو بوسطن إن أحد الصبية البالغ من العمر 17 عامًا كان يراسل بيل على تطبيق "سناب شات" قبل أن يرتبا للالتقاء في عيد الشكر، حيث تقابلا في محطة للشاحنات قبل التوجه إلى منزلها.



وقال الصبي المراهق، إن طفلة بيل كانت في المقعد الخلفي لسيارتها في ذلك الوقت، ووضعتها في الفراش قبل الانخراط في العلاقة الحميمة، بحسب صحيفة "ديلي ميل".



وقال صبي آخر يبلغ من العمر 17 عامًا إن بيل كانت مدرسته وإنه مارس الجنس معها في المنزل. وعندما قابلت الشرطة لاحقًا الطفلة البالغ من العمر 16 عامًا، قال إنه وميل مارسا الجنس مرتين، ومرة أخرى في منزلها.



وألقت الشرطة القبض على بيل في 24 يونيو واتهمتها بتهمتين لعلاقة غير لائقة بين معلمة وتهمة الاعتداء الجنسي على طفل. ويمكن أن تواجه السجن 20 عامًا.

