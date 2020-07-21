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إعدام ثلاثة أشخاص في قضية اغتصاب فتاة فرشوط

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الطب الشرعي ينصب خيمة في مكان الاغتصاب

أحالت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار عثمان حمدين، اليوم الثلاثاء، أوراق 3 متهمين للمفتي، في قضية اغتصاب “فتاة فرشوط” وذلك لأخذ الرأي الشرعى.

وتم إحالة القضية برقم حملت رقم 7623 لسنة 2018 جنايات فرشوط ، والمقيدة برقم 4232 كلي قنا.


ترجع وقائع القضية إلى أكتوبر 2018حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا من ضبط كل من علي.ك 21 عامًا، وشقيقه محمد 19 عامًا، ومصطفى.ر.ع، 22 عامًا، لاتهامهم بخطف واغتصاب فرحة.ع.ر، 17 عامًا، طالبة، في الزراعات وفي منزل المتهمين الأول والثاني، اعقبها إحالة المتهمين للنيابة في القضية رقم 2550 لسنة 2018 إداري مركز شرطة فرشوط، وأكدت المجني عليها، تعرضها للاغتصاب، في القضية التي شغلت الرأي العام في قنا.


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